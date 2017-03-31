Столичные археологи нашли тайную комнату в Китай-городе

Московские археологи обнаружили "слух" у основания Китайгородской стены. Об этом сообщает официальный портал мэра Москвы.

"Слух", как объясняется, это тайная комната, которая использовалась в XVI веке для прослушки неприятеля по ту сторону крепостного сооружения. Это позволяли сделать сводчатые стены помещения, которые создавали особый акустический эффект.

"Археологи в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом увидели небольшое помещение со сводчатыми стенами. Оно встроено в Китайгородскую стену на уровне фундамента. Предположительно, там находилась Богословская башня Китай-города", - рассказал главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

По его словам, более точная информация появится после сопоставления топографического расположения находки с архивными данными.

Всего во время наблюдения за подготовительными работами по программе "Моя улица" было обнаружено более 150 различных находок, и тайная комната стала главным из них, подчеркивает портал.