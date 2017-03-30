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Airbnb предложил москвичам ванные на время отключения горячей воды
Сервис для краткосрочной аренды жилья Airbnb предложил москвичам и гостям столицы арендовывать ванные комнаты.
Как сообщают «Ведомости» 30 марта, Airbnb запускает новую услугу для жителей и гостей Москвы — аренду ванной комнаты на время отключения горячей воды. Желающие смогут арендовать ванную в любой квартире, выставленной на сайте.
Отмечается, что услуга начнет действовать с 2017 года. На время отключения горячего водоснабжения сервис сменит название на AirBed & Bathroom.
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