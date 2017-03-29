Весна вернется в Москву к концу недели

После временного похолодания в столицу снова вернется солнечная и весенняя погода. По данным синоптиков, потепление наступит в Москве в субботу, 1 апреля. Воздух прогреется до плюс восьми градусов, а в воскресенье, 2 апреля, столбики термометров установятся на отметке плюс 12 градусов. Об этом «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Однако специалисты отмечают, что до наступления теплой погоды в столичном регионе похолодает еще на несколько градусов. На этой неделе сотрудники метеослужбы прогнозируют в столице самую холодную ночь месяца. В пятницу, 31 марта, столбики термометров опустится до отметки минус 6-11 градусов. Днем максимальная температура воздуха составит плюс два градуса. Похолодание будет сопровождаться сильным порывистым ветром до 17 метров в секунду.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился к столичным водителям с просьбой более быть внимательными на дороге в связи с гололедицей. Также сообщалось, что сотрудники ЖКХ продолжаются работы по обработке дорожного покрытия противолодочными реагентами, в связи с этим возможны частичные ограничения и перекрытия дорожного движения в тоннелях и на эстакадах.