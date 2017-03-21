В районе Кремля перекрыто движение из-за неизвестного кортежа

В Москве перекрыли движение в районе Кремля. Причиной остановки движения стал неизвестный кортеж. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на очевидцев.

Фото: Газета.Ru

Движение парализовано в районе улицы Воздвиженка в обе стороны, на улице Волхонка в сторону Боровицкой площади, по улице Знаменка. Также движение перекрыто по Большому Каменному мосту.

По словам очевидцев, водители возмущены ситуацией.