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В районе Кремля перекрыто движение из-за неизвестного кортежа
В Москве перекрыли движение в районе Кремля. Причиной остановки движения стал неизвестный кортеж. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на очевидцев.
Фото: Газета.Ru
Движение парализовано в районе улицы Воздвиженка в обе стороны, на улице Волхонка в сторону Боровицкой площади, по улице Знаменка. Также движение перекрыто по Большому Каменному мосту.
По словам очевидцев, водители возмущены ситуацией.
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