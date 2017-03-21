В районе Кремля перекрыто движение из-за неизвестного кортежа

Движение в районе Кремля в Москве во вторник днем практически парализовано из-за перекрытия движения ради неизвестного кортежа. Об этом "Газете.Ru" сообщают очевидцы.

В частности, полностью перекрыто движение по улица Новый Арбат со стороны Кремля. Также заблокировано движение по Большому Каменному мосту и улице Волхонка в сторону Боровицкой площади.

Фото: Газета.Ru

Застрявшие водители возмущены происходящим.