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В районе Кремля перекрыто движение из-за неизвестного кортежа
Движение в районе Кремля в Москве во вторник днем практически парализовано из-за перекрытия движения ради неизвестного кортежа. Об этом "Газете.Ru" сообщают очевидцы.
В частности, полностью перекрыто движение по улица Новый Арбат со стороны Кремля. Также заблокировано движение по Большому Каменному мосту и улице Волхонка в сторону Боровицкой площади.
Фото: Газета.Ru
Застрявшие водители возмущены происходящим.
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