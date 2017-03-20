Названа стоимость самого дорогого особняка в Москве

Самый дорогой особняк в Москве стоит 58 миллионов долларов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство недвижимости Savills.

Здание площадью 3,79 квадратных метров, расположенное в Тверском районе столицы, было был построен в 1927 году. Отмечается, что в настоящий момент в Тверском районе, а также в районе Замоскворечье-Якиманка сосредоточено наибольшее количество особняков, выставленных на продажу в Москве.

Специалисты подсчитали, что общая стоимость всех особняков, выставленных на продажу в центре города, превышает один миллиард долларов. Самым дорогим районом столицы, где продаются особняки, является Арбат. Покупка здания здесь обойдется в среднем в 23,2 миллиона долларов.

Ранее в феврале сообщалось, что стоимость всех жилых площадей Москвы по состоянию на начало 2017 года составляет 52,3 триллиона рублей, или 0,87 триллиона долларов. За последние пять лет этот показатель вырос на 16 процентов в рублевом исчислении. Основной причиной стало активное новое строительство, а также расширение границ города, отмечают авторы исследования.