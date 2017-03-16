МЧС предупредила водителей об ожидающемся в Москве тумане

МЧС предупреждают столичных водителей о том, что на территории столицы до 9 утра 17 марта ожидается туман, который может осложнить ситуацию на дорогах, сообщает Агентство "Москва".

Видимостью при тумане может составить 200–500 метров. Во время непогоды возможны ухудшение видимости на автомагистралях, затруднение движения транспорта и увеличение количества дорожно-транспортных происшествий.

В МЧС просят водителей соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников дорожного движения.