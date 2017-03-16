Синоптики предупредили метеозависимых москвичей

Синоптики пообещали жителям Москвы в четверг, 16 марта, облачную с прояснениями погоду и небольшой дождь на фоне пониженного атмосферного давления. Температура воздуха достигнет 7 градусов выше ноля. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Среднесуточная температура при этом останется на 4-5 градусов выше климатической нормы», — говорится в сообщении.

Ухудшение самочувствия почувствуют метеозависимые москвичи, сообщает ИА «Метеоновсти».

«Изменения погоды в сочетании с неустойчивым геомагнитным фоном могут негативно отразиться на здоровье метеозависимых людей. В первую очередь ухудшение самочувствия возможно у людей с больным сердцем, страдающих сосудистыми расстройствами, вегето-сосудистой дистонией, нарушением мозгового кровообращения», — сообщает портал.