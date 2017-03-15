Стала известна стоимость самой дорогой квартиры Новой Москвы

Стоимость самой дорогой квартиры на вторичном рынке жилья Новой Москвы составляет 25 миллионов рублей, сообщается в материалах компании «ИНКОМ-Недвижимость»

Лот площадью 130 кв. метров расположен в доме бизнес-класса в поселении Московский. В квартире выполнен дизайнерский ремонт, кроме того, она укомплектована мебелью и бытовой техникой.

Эксперты отмечают, что наиболее дорогие лоты предлагаются в Новомосковском административном округе, а самые доступные — в Троицком округе.

Самая дешевая квартира на вторичном рынке оценивается в 2,5 миллиона рублей. Это «однушка» площадью 29 кв. метров.

На данный момент в Новой Москве продается более трех тысяч вторичных квартир, 89% которых расположены в Новомосковском округе.

«Жилой фонд на урбанизированных территориях Новомосковского округа на две трети состоит из возведенных недавно объектов, и это весьма качественное жилье. Троицкий административный округ в этом отношении уступает Новомосковскому: подавляющее большинство объектов здесь — это старый жилой фонд», — поясняют специалисты.