Завтра в Москве может выпасть снег

В ночь на четверг и следующим утром в столице ожидается дождь с мокрым снегом, сообщила «Известиям» главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова

«Действительно, мы ожидаем, что в ночь на четверг у нас будет проходить фронт окклюзии, и с ним сначала будет дождь, а ближе к утру — дождь вперемешку с мокрым снегом. Поэтому не исключено, что завтра утром на тротуарах и газонах появятся от полусантиметра до сантиметра мокрого снега, но днем он растает, так как температура будет положительной, в пределах 5–7 градусов тепла», — рассказала специалист.

По ее словам, в последующие дни погода будет более облачной, ночные температуры — около нуля и слабо положительные, дневные — около плюс 5 градусов; в любом случае температура воздуха будет превышать климатическую норму, но не на 5–6 градусов, как в прошедшие дни, а на 3–4 градуса.

«Можно ли это назвать похолоданием? Нет, скорее кратковременным понижением — о похолодании можно говорить тогда, когда и днем, и ночью температура воздуха становится отрицательной, что характерно для этого месяца. В столичном регионе среднесуточная температура переходит через отметку в ноль градусов только в конце марта, а сейчас у нас на большей части территорий удерживается положительная температура воздуха», — заключила Позднякова.