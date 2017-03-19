В московском метрополитене прокомментировали затопление станций

Метрополитен Москвы опроверг информацию СМИ о затоплении десятка станций из-за таяния снега и дождей.

«Московскому метро никакого подтопления или затопления, как сообщает ряд изданий, не грозит. Ни одной критичной течи, угрожающей работе столичного метро, на данный момент не зафиксировано», - сообщил Twitter метрополитена.

В московском метро отметили, что каждый год в подземке планово устраняют небольшие протечки. Это обычный процесс для метро любого города мира.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в марте около десятка станций столичного сабвея пострадали от затоплений. В частности, упоминались станции "Речной вокзал", "Водный стадион", "Новокузнецкая", "Театральная", "Каширская", "Кантемировская", "Парк Культуры".