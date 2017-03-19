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В московском метрополитене прокомментировали затопление станций
Метрополитен Москвы опроверг информацию СМИ о затоплении десятка станций из-за таяния снега и дождей.
«Московскому метро никакого подтопления или затопления, как сообщает ряд изданий, не грозит. Ни одной критичной течи, угрожающей работе столичного метро, на данный момент не зафиксировано», - сообщил Twitter метрополитена.
Информационное сообщение для СМИ #мосметро #стопфейк pic.twitter.com/Uk7IkaE32O— Московское метро (@MetroOperativno) 19 марта 2017 г.
В московском метро отметили, что каждый год в подземке планово устраняют небольшие протечки. Это обычный процесс для метро любого города мира.
Ранее ряд СМИ сообщил, что в марте около десятка станций столичного сабвея пострадали от затоплений. В частности, упоминались станции "Речной вокзал", "Водный стадион", "Новокузнецкая", "Театральная", "Каширская", "Кантемировская", "Парк Культуры".
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