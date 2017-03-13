Прояснилась судьба туалетов в московском метро

Туалетам в московском метро все-таки быть: подземка определила победителя аукциона на размещение уборных в метрополитене.

Напомним, что аукцион был объявлен еще в конце прошлого года на официальном портале торгов метрополитена. В итоге к обозначенному времени конкурсные заявки подали две организации. Победителем аукциона объявлялась организация, готовая дать большую арендную плату за месяц. Стартовой ценой торгов была сумма 524 070 рублей 46 копеек. Выиграла компания, предложившая 750 тысяч рублей.

Как уже ранее сообщалось, туалеты победитель должен установить в течение 60 дней после заключения договора с метрополитеном. Общественные уборные должны появиться на 38 станциях, причем на одних установят по одной кабинке, а на других - по две.