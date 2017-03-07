В Гидрометцентр предупредили о сильном гололёде в Москве

Жителям Москвы и Центрального федерального округа нужно быть особенно внимательными на дорогах и тротуарах из-за сильного гололёда. Об этом заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд

«Ситуация касается большого числа регионов, особенно Ивановской, Ярославской и Владимирской областей. И в Москве ужасно скользко, необходима предельная бдительность. Очень опасная ситуация, об этом обязательно нужно говорить», — цитирует Интерфакс Вильфанда.

Он отметил, что необычайно сильный гололёд связан с «переохлаждённым дождём» — это замёрзшие «шарики-ледышки» , внутри которых жидкая вода.

При этом он подчеркнул, что ситуацию усугубляется ветром в 5-10 м/с, который способствует образованию льда.

По прогнозу Гидрометцентра, 7 марта ожидается до +4 °C, местами до +6 °C.

Ранее в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) также предупреждали об образовании гололедицы.

Сообщалось, что температура в Москве 1 марта повторила рекорд 17-летней давности. Как передавала НСН со ссылкой на специалиста Гидрометцентра Москвы, температура в столице поднялась до +5,6 °C.