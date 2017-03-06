СМИ назвали сумму, выделенную на расселение хрущевок в Москве

Первый этап расселения жителей из "хрущевок" в Москве будет оплачен из столичного бюджета, планируется выделить 300 миллиардов рублей, пишет в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на московских и федеральных чиновников.

"На первых порах дома будут расселяться за счет бюджета, без привлечения инвесторов… Москва уже решила выделить на реализацию программы 300 миллиардов рублей — по 100 миллиардов рублей ежегодно", — пишет издание со ссылкой на источники.

Близкий к мэрии источник рассказал "Ведомостям", что с учетом очередников только для переселения граждан потребуется не менее 30 миллионов квадратных метров нового жилья. Один из крупных девелоперов отметил, что городу придется строить дополнительную инфраструктуру. Инвестиции могут достичь 80 тысяч рублей на 1 квадратный метр нового жилья, таким образом затраты на строительство могут составить 2,4 триллиона рублей.

При этом столичные власти решили сносить и расселять дома кварталами. В Москве насчитывается 560 кварталов со старыми пятиэтажками и если среди них окажутся панельные девятиэтажки, то их тоже могут снести, сказал газете источник в мэрии.