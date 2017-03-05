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В Москве на 6 марта объявлен «жёлтый» уровень опасности
На понедельник 6 марта в Москве объявлен «жёлтый» уровень опасности, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Гидрометцентр России.
По словам синоптиков, в понедельник в столице ожидаются осадки, возможно обледенение.
Температура воздуха в составит +1...+3 °C. Порывы ветра могут достигать 11 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что температура в Москве в среду, 1 марта, повторила рекорд 17-летней давности. Как передавала НСН со ссылкой на специалиста Гидрометцентра Москвы, температура в столице поднялась до 5,6 °C.
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