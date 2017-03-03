В Москве при расселении хрущевок могут использовать деревянное домостроение

Виктор Евтухов. При расселении пятиэтажек в Москве возможно использовать деревянное домостроение, заявил в четверг на X конгрессе ассоциации деревянного домостроения замглавы Минпромторга

"Непросто будет убедить власти Москвы , мы знаем, что Москва — это особый регион и у его руководителя есть особое мнение по многим позициям. Но, я думаю, что у нас есть шанс, чтобы попытаться какую-то долю этого рынка, этого, условно говоря, проекта по сносу пятиэтажек, забрать", — сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ сообщил, что власти города готовы разработать закон для новой масштабной программы сноса ветхих и аварийных пятиэтажек. Он отметил, что видит финансовые возможности у Москвы для запуска программы. Собянин поручил подготовить первые стартовые площадки для строительства домов под новую программу сноса "хрущевок".

По оценке столичных властей, в программу сноса могут быть включены порядка 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда, в которых живут 1,6 миллиона человек.