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МЧС Москвы разместило экстренное предупреждение
Москву в ближайшие часы накроет густой туман, видимость составит 200-500 метров. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Как отметили в ведомстве, туман может привести к увеличению аварий на дорогах и к затруднению движения транспорта. Водителям в МЧС посоветовали снизить скорость движения и воспользоваться противотуманными фарами.
2 марта в Москве также был объявлен желтый уровень опасности в связи с погодными условиями.
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