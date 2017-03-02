МЧС Москвы разместило экстренное предупреждение

Москву в ближайшие часы накроет густой туман, видимость составит 200-500 метров. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС

Как отметили в ведомстве, туман может привести к увеличению аварий на дорогах и к затруднению движения транспорта. Водителям в МЧС посоветовали снизить скорость движения и воспользоваться противотуманными фарами.

2 марта в Москве также был объявлен желтый уровень опасности в связи с погодными условиями.