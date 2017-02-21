Желтый уровень опасности объявлен в столичном регионе

Синоптики предупредили москвичей и гостей столицы о резком ухудшении погодных условий. В столичном регионе объявлен жёлтый уровень опасности погоды.

Как отметили в Гидрометцентре России, связано это с усилением ветра до 5-10 м/с, его порывы могут достигать и 17 м/с. Сохранится он и в среду, 22 февраля. Кроме того, завтра ожидается гололедица из-за похолодания. Над столицей пройдет холодный атмосферный фронт, также ночью и днем ожидаются осадки, сообщает сетевое издание m24.ru.

Скользко будет до конца недели, поэтому пешеходам рекомендуется соблюдать осторожность во время прогулок по городу. Владельцам автотранспорта советуют парковать машины подальше от деревьев и рекламных конструкций, а по возможности пользоваться общественным транспортом.

Установившаяся в столице ранее теплая погода была аномальной для региона и превышала норму примерно на восемь градусов.