Новые трамваи «Витязь-М» появятся в Москве в конце февраля

Первые машины будут курсировать по маршруту №17 (Останкино — Медведково), сообщил телеканалу «Москва 24» гендиректор Мосгортранса Евгений Михайлов

В новых трамваях есть климат-контроль, камеры наблюдения и спутниковая навигация, они оборудованы для маломобильных граждан и издают меньше шума благодаря специальной конструкции тележки.

По словам Михайлова, до конца года Москва получит 100 таких машин.

Как уточняет РИА Новости, минувшей осенью контакт на поставку 300 травмаев «Витязь-М» выиграл «Трансмашхолдинг» . Интерьер трамваев будет полностью выполнен из алюминия, на его создание для 300 трамваев потребуется 500 тонн металла. Все машины должны поступить в распоряжение транспортного комплекса Москвы до 2019 года.

Ранее сообщалось, что новые трамваи «Витязь-М» выйдут на площадь Тверской заставы, где планируется восстановить трамвайное движение.

Протяженность нового разворотного кольца на площади 1,2 километра. Благодаря этому будет продлено два действующих трамвайных маршрута: № 7 (он будет следовать до Белорусского вокзала по улице Палихе и Лесной улице) и № 19, который сейчас доходит только до «Новослободской».