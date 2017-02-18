В Москве на выходные закроют вестибюли нескольких станций метро

Вестибюли ряда станций московского метро будут закрыты в предстоящие выходные из-за работ по благоустройству, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Так, с 22.00 пятницы для пассажиров закроют западный вестибюль станции "Кузьминки", а с 0.00 субботы до понедельника будет закрыт северный вестибюль на "Сходненской.

Кроме этого, вестибюль станции "Севастопольская" до 19 февраля будет закрываться ежедневно с 22.00, для входа и выхода будет необходимо пользоваться "Каховской". Также в предстоящие выходные для пассажиров частично закроют вестибюли станций "Третьяковская" и "Тимирязевская".