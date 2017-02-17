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"Парковочные каникулы" объявлены в Москве с 23 по 26 февраля
В Государственном казенном учреждении (ГКУ) "Администратор московского парковочного пространства" сообщили, что в праздничные дни февраля парковки в Москве будут бесплатными, передает "Интерфакс".
"В выходные дни с 23 по 26 февраля в Москве будут объявлены "парковочные каникулы": автомобилисты смогут бесплатно припарковать свой автомобиль на городской парковке, расположенной на улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в праздничные дни за соблюдением правил дорожного движения на дорогах столицы будут следить сотрудники ГИБДД и Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).
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