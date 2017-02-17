«Парковочные каникулы» объявлены в Москве с 23 по 26 февраля

В Государственном казенном учреждении (ГКУ) "Администратор московского парковочного пространства" сообщили, что в праздничные дни февраля парковки в Москве будут бесплатными, передает "Интерфакс".

"В выходные дни с 23 по 26 февраля в Москве будут объявлены "парковочные каникулы": автомобилисты смогут бесплатно припарковать свой автомобиль на городской парковке, расположенной на улично-дорожной сети", - говорится в сообщении.