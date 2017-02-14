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ОНФ разработает приложение для жалоб на дорожные ямы и провалившиеся люки
Активисты проекта "Дорожные инспекция ОНФ / Карта убитых дорог" намерены создать приложение для мобильных устройств, с помощью которого можно будет пожаловаться на качество автодорог. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС эксперт проекта Дмитрий Цопов.
"Мы будем запускать мобильные приложение, сейчас оно находится в активной стадии разработки. Мобильное приложение будет позволять добавлять локальные проблемы, то есть заявлять о таких проблемах, как провалившийся люк или решетка ливнестока, яма на дороге, стершаяся разметка. Или часто так бывает, что дорожные знаки скрыты листвой, не работает светофор", - сказал Цопов.
В свою очередь, координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев (фракция "Единая Россия") отметил, что первый этап реализации намечен на март, второй пройдет с апреля по сентябрь, третий - в октябре-декабре.
Как уточнил Васильев, в рамках проекта был запущен сайт, на котором каждый желающий сможет отметить проблемный участок автодороги или проголосовать за него. По итогам этого голосования будут составлены рейтинги дорог, которые будут направлены в органы власти.
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