ОНФ разработает приложение для жалоб на дорожные ямы и провалившиеся люки

Активисты проекта "Дорожные инспекция ОНФ / Карта убитых дорог" намерены создать приложение для мобильных устройств, с помощью которого можно будет пожаловаться на качество автодорог. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС эксперт проекта Дмитрий Цопов.

"Мы будем запускать мобильные приложение, сейчас оно находится в активной стадии разработки. Мобильное приложение будет позволять добавлять локальные проблемы, то есть заявлять о таких проблемах, как провалившийся люк или решетка ливнестока, яма на дороге, стершаяся разметка. Или часто так бывает, что дорожные знаки скрыты листвой, не работает светофор", - сказал Цопов.

Как уточнил Васильев, в рамках проекта был запущен сайт, на котором каждый желающий сможет отметить проблемный участок автодороги или проголосовать за него. По итогам этого голосования будут составлены рейтинги дорог, которые будут направлены в органы власти.