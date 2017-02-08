Войска ПВО Москвы привели в боеготовность

Части и подразделения противовоздушной обороны (ПВО), которые несут боевое дежурство по обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в боевую готовность. Тревога объявлена в рамках внезапной проверки Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны

По тревоге подняли личный состав дивизионов зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». «Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты», — уточнили в ведомстве.

Как отмечается, военные выдвинулись на запасные позиции и к местам погрузки на железнодорожные платформы, по пути отработав нормативы по преодолению зараженной местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и преодолению труднопроходимых участков.