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Войска ПВО Москвы привели в боеготовность
Части и подразделения противовоздушной обороны (ПВО), которые несут боевое дежурство по обороне Москвы и центрального промышленного района, приведены в боевую готовность. Тревога объявлена в рамках внезапной проверки Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом в среду, 8 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
По тревоге подняли личный состав дивизионов зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». «Для выполнения задач по противовоздушной обороне к несению боевого дежурства приступили полные боевые расчеты», — уточнили в ведомстве.
Как отмечается, военные выдвинулись на запасные позиции и к местам погрузки на железнодорожные платформы, по пути отработав нормативы по преодолению зараженной местности, отражению нападения разведывательно-диверсионных групп и преодолению труднопроходимых участков.
Утром 7 февраля в ВКС приказом президента России Владимира Путина объявлена проверка боеготовности, сообщает «Лента.ру». Министр обороны Сергей Шойгу пояснил, что она запущена «для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач».
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