В Москве объявлен "желтый" уровень опасности

В Москве и области из-за сильного похолодания объявили «желтый» уровень опасности. Об этом сообщает НСН

«Желтый» - это третий из пяти возможных уровней. Он означает, что погода потенциально опасна.

Прошедшей ночью температура воздуха в столичном регионе опускалась до 27 градусов мороза. Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы в Москве отступят к концу недели. Он отметил, что ночью 8 февраля в столице и области будет минус 21-26 градусов, а днем температура воздуха составит 11-16 градусов ниже ноля.

«Девятого числа, в ночь на четверг еще холодная погода – ночные температуры 14-16 ниже ноля, а днем уже повышение - в Москве мы прогнозируем минус 4-6. Это уже нормальная такая, комфортная погода», - сказал Вильфанд.