Москвичей ждут аномальные морозы

На следующей неделе в центре европейской России, в московском регионе, температура будет на 8-10 градусов ниже нормы. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до отметки минус 18-20 градусов. По области, особенно на юго-востоке, температура опустится ниже 25 и составит минус 25-28 градусов, сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд . По его словам, днем будет минус 14-16 градусов, передает Рамблер/новости со ссылкой на RT

Ко вторнику картина практически не изменится. Ночью ожидается минус 21-26, днем опять-таки минус 14-16 градусов. «Это не рекорды, конечно — бывали температуры ещё более низкие. Но это всё равно довольно заметное отклонение», — отметил Вильфанд. Стремительной оттепели ждать не стоит. Первая половина недели будет по-настоящему морозная, а потом температура вернется к нормальным значениям. Ночью ожидается около минус 15 градусов, днем — от минус 8 до минус 12 градусов.