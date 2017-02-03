В Москве в выходные закроют для ремонта вестибюли нескольких станций метро

Вестибюли ряда станций московского метро будут закрыты в предстоящие выходные из-за работ по благоустройству, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

​С 22.00 пятницы для пассажиров закроют северные вестибюли "Ясенево" и "Нахимовского проспекта" и южный на станции "Тульская". С 02.00 субботы до понедельника будет закрыт северный вестибюль "Сходненской".

Также в предстоящие выходные для пассажиров будет частично закрыт вестибюль станции "Третьяковская".

В метрополитене напомнили, что до 1 марта закрыты западные вестибюли "Фили" и "Пионерской", до 15 мая не будет работать вестибюль "Петровско-Разумовской" на "серой" ветке, вход и выход осуществляются через вестибюли станции "Петровско-Разумовская" Люблинско-Дмитровской линии.