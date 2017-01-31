Синоптики заявили, что весна придёт в Москву 27 марта

В 2017 году метеорологическая весна придёт в Москву 27 марта, сообщает портал «Метеоновости».

«До календарной весны — почти месяц, она начинается 1 марта. Ещё дольше ждать условно называемую метеорологическую весну. Она связана с переходом среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений. Для Москвы эта дата — 27 марта», — говорится в сообщении.

По словам синоптиков, несмотря на то, что ждать начала весны придётся почти два месяца, приближение к ней уже началось.