Москвичи пожаловались на мемориал внучке Платона Лебедева

По словам членов этой группы, из-за массивного ограждения на могиле Дианы Лебедевой на Троекуровском кладбище, они не могут пройти к могилам своих близких.

Председатель союза «Чернобыль - России» Вячеслав Гришин, чьи друзья похоронены там же, рассказал изданию, что его и других людей возмутил шатер, построенный рядом с могилой их товарища. По его словам, в этом шатре проходили какие-то строительные работы. «Фундамент этого шатра заехал буквально на территорию захоронения Валерия Степановича и других захоронений», - подчеркнул Гришин.

19-летняя Диана Лебедева погибла в ноябре прошлого года в швейцарском кантоне Тичино. Машина BMW, в которой находились девушка и ее друг, упала в озеро Лугано. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Кто именно находился за рулем, не уточнялось.