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В Москве за сутки потеплеет почти на 20 градусов
Фото: Reuters
Температура воздуха в Москве к ночи с 26 на 27 января поднимется почти на 20 градусов, сообщает центр погоды ФОБОС.
«Стараниями антициклона четверг станет самым холодным днем на этой неделе (за счет ночных морозов), но морозная погода надолго не задержится», — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, пока в Москве держится температура минус 24 градуса. Днем потеплеет до минус 10-12 градусов.
Ко второй половине дня в столицу придет теплый атмосферный фронт с запада, небо затянут облака, а местами начнутся снегопады. Также будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Давление упадет до 748 миллиметров ртутного столба.
Ночью ожидается всего 4 градуса мороза, а в пятницу потепление продолжится.
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