В середине недели в Москве резко похолодает до -27

Резкое похолодание до минус 27 градусов ожидается в московском регионе в середине наступившей недели, к выходным в городе вновь потеплеет, сообщил РИА Новости в понедельник специалист центра погоды "Фобос".

"Начало и конец этой недели оттепельные с околонулевой температурой, а середина — с морозами. Сегодня и во вторник мы будем в теплом секторе атлантического циклона, поэтому пасмурно, время от времени будет идти небольшой снег, мокрый снег. Температура сегодня ноль-плюс 2 градуса, ночью ноль-минус 2 градуса, завтра днем около нуля", — сказал собеседник агентства.

По словам синоптика, начиная с вечера вторника, в Москву начнет прорываться холодный атмосферный фронт, температура уже вечером опустится до минус 5 градусов, образуется гололедица. В ночь на среду будет проходить холодный фронт, поэтому временами будут идти снегопады, метели и порывистый ветер с ухудшением видимости. Температура понизится до минус 10-12 градусов. При этом днем в среду антициклон перехватит инициативу — облака поредеют, станет солнечно, но морозы продолжат усиливаться, отметил специалист.

"Днем — минус 9-14 градусов, к вечеру уже минус 15-20 градусов. Самым холодным днем будет четверг: Москва окажется практически в центре скандинавского антициклона, будет малооблачно. В Москве минус 17-22 градуса, в Подмосковье от 22 до 27 градусов мороза. Днем минус 11-16 градусов", — добавил метеоролог.

Он отметил, что с пятницы в столичный регион начнет прорываться теплый фронт, из-за чего начнутся снегопады и метели. При этом ожидается резкое повышение температуры: к выходным ночью будет ноль-минус 5 градусов и днем около нуля градусов.

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