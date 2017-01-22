«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве на 22 января из-за сильных порывов ветра

Кроме того, в Москве местами ожидаются гололед, метель и мокрый снег.Синоптики объявили «желтый» уровень опасности в столичном регионе на 22 января из-за ожидаемого усиления порывов ветра до 12-17 метров в секунду.

«Желтый» является третьим из пяти уровней опасности погодных условий. Это означает, что погода может быть потенциально опасна. По данным Гидрометцентра России, «желтый» уровень также объявлен и в Костромской, Ярославской, Тверской, Смоленской, Тульской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской и Белгородской областях.

- Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;

- Опасность могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей, а также элементы кровли и лепного декора, сорванные ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий;

- Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт – сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность;

- Если скорость ветра достигает критической отметки, необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении.

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