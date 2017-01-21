МЧС предупредило москвичей об усилении ветра и метели

Столичное управление МЧС предупреждает жителей Москвы о неблагоприятных погодных условиях вечером в субботу 21 января, сообщает "Интерфакс".

По информации МЧС, с 18.00 мск до 21.00 мск 21 января в Москве, включая Троицкий и Новомосковский административный округ (ТиНАО), ожидаются снег, метель, усиление северо-западного ветра до 13-18 метров в секунду.

Ранее сообщалось об отмене 34 авиарейсов в аэропортах Москвы.

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