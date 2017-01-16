Москва потребует 5 млн рублей у водителей за порчу светофоров

По словам чиновника, столичные власти с 2014 года предъявили 138 претензий на 7,4 миллиона рублей водителям, испортившим светофоры, но получили только 2,3 миллиона рублей возмещения. «Остальные деньги будут возмещаться через судебные решения», - подчеркнул Ликсутов.

Он напомнил, что сломанные светофоры ремонтируют сразу после получения сигнала об их повреждении. На восстановление светофоров требуется не больше полутора часов, отметил чиновник. Чаще всего светофоры, по словам Ликсутова, страдают в результате ДТП.