Сильный снег будет идти в Москве все воскресенье

Сильный снегопад, порывистый ветер и метель сохранятся в Москве до вечера воскресенья, сообщается на сайте столичного главка МЧС

"По информации ФГБУ "Центральное УГМС", до 17 часов 15 января 2017 года в Москве сохранится снег, мокрый снег, местами метель, ветер южной четверти с порывами 13-18 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Ведомство предупреждает, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, ветхих конструкций, затруднение движения транспорта. МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие строения, водителям — соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

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