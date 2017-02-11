В Москве в выходные закроют вестибюли нескольких станций метро

В Москве в рамках программы благоустройства в выходные будут закрыты вестибюли нескольких станций метро. Об этом сообщается на сайте метрополитена.

С 22.00 пятницы, 10 февраля, до открытия метрополитена в понедельник, 13 февраля будет закрыт западный вестибюль станции "Кузьминки".

С 00.00 субботы, 11 февраля, до открытия метрополитена в понедельник, 13 февраля закроют северный вестибюль станции "Сходненская".

Также будет частично закрыт вестибюль станции "Третьяковская".