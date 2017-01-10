В московском метро произошел сбой
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Рамблер/новости

В московском метро произошел сбой

В московском метро произошел сбой
Фото:
В московском метро было приостановлено движение поездов на Сокольнической линии из-за упавшего на рельсы пассажира, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Twitter столичного метрополитена.
«Сокольническая линия. Нет движения от Сокольники до Бульвара Рокоссовского из-за инцидента с пассажиром», - указано в сообщении.
Инцидент произошел около 8:10.
В настоящее время метрополитен работает в штатном режиме. «8:16 Сокольническая линия. Движение восстановлено и входит в график»,- указано в официальном аккаунте Twitter.
О состоянии пострадавшего пассажира информации нет.
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