В Московском регионе отмечены 36-градусные морозы

В Подмосковье температура упала до рекордной отметки -36 градусов. Такой мороз был зафиксирован в Клину. В Москве около - 30, но синоптики прогнозируют потепление. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Гидрометцентр РФ

«В Москве температура понижалась до -28...-25°, по области - до -36...-25 °. В Москве минимальная температура, по данным на 9 часов утра опорной метеостанции ВДНХ составила -28,6°. Холоднее всего ночь была на западе и севере области, где мороз усиливался до -36...-33°. -36,2° зафиксировано в Клину», - рассказали метеорологи.

В Москве отметка в -30 градусов пока не преодолена. Минимальная температура в столице наблюдалась в минувшую рождественскую ночь - -29.9 градуса.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни холода уйдут из столичного региона. Сейчас температура воздуха остается на 12-15 градусов ниже климатической нормы.