Жители юго-запада Москвы пожаловались на сильный запах сероводорода

Вечером в среду москвичи через соцсети пожаловались на сильный запах сероводорода на улицах и в квартирах, запах особенно остро ощущается на юге и юго-западе города, причины пока неизвестны.

Жалобы, в основном, поступают о жителей юга и юго-запада столицы. По ряду сообщений, запах ощущается во всей южной части города до центра. Комментариев властей Москвы и экологических служб пока не поступало.