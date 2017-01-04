Москву ждет снежный апокалипсис

Мощный снегопад с метелью обрушится на Москву в среду, 4 января. По данным синоптиков, к вечеру четверга в столице выпадет до 14 сантиметров снега.К уборке снега будут привлечены 11 тысяч единиц спецтехники и 42 тысячи рабочих, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков

"Коммунальные службы взяли под особый контроль очистку и противогололедную обработку опасных для движения транспорта участков, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро, подземным и надземным переходам", — подчеркнул он.

Петр Бирюков отметил, что во время снегопада автомобилистам стоит быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать правила движения, уделяя особое внимание парковке. Кроме того, не следует мешать работе снегоуборочной техники, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды московское метро перейдет на усиленный режим работы. Между тем, ранее на МКАДе из-за неблагоприятных для движения автотранспорта условий столкнулись сразу 20 машин.