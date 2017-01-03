Москву ожидает 30-градусный мороз

Сильные морозы придут в Москву на этой неделе. Столбики термометров опустятся до отметки -30 уже к Рождеству.

В столичном регионе ожидается сильное похолодание ближе к 7 января. Как сообщает ТАСС со ссылкой на дежурного синоптика центра погоды "Фобос", в этот день в Москву нагрянет антициклон. При этом ожидается переменная облачность, и осадков ждать не стоит.

Отмечается, что этот день станет самым холодным на неделе – температура в Москве опустится до минус 24-26 градусов. При этом в Подмосковье могут быть морозы местами до минус 31 градуса.