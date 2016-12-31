Проезд в столичном транспорте подорожает

Тарифы на проезд в общественном транспорте Москвы с 1 января вырастут в среднем на 7,5%.

Так, стоимость "Единого", который дает право проезда в метро, на МЦК, монорельсе и на наземном транспорте, на одну поездку вырастет на 5 рублей — с 50 до 55 рублей, на две поездки — со 100 до 110 рублей. 20 поездок обойдутся теперь в 720 рублей (вместо 650), на 40 поездок цена билета вырастет с 1300 до 1440 рублей, на 60 поездок — с 1570 до 1700 рублей. При этом стоимость безлимитных "Единых" на 1 сутки, 3 суток, неделю, 30 дней, 90 и 365 дней останется без изменений.

Проезд по карте "Тройка" подорожает до 35 рублей, а в режиме билета "90 минут" — с 49 до 54 рублей. Билет "90 минут" на одну поездку повысится с 60 до 65 рублей, на две поездки — со 120 до 130 рублей, на 60 поездок — с 2400 до 2650 рублей. При этом, как сообщает "Интерфакс", цена проезда при оплате банковской картой снизится с 1 января с 50 до 40 рублей.

Проездной для студентов и учащихся будет стоить 380 рублей для проезда в метро (сейчас 365 рублей) и 250 рублей для проезда в наземном транспорте (сейчас 240 рублей).