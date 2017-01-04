Метро Москвы переходит на усиленный режим работы из-за снегопада
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Метро Москвы переходит на усиленный режим работы из-за снегопада

Метро Москвы перешло на усиленный режим работы
Фото:
Московский метрополитен переходит на усиленный режим работы в связи со снегопадом. Об этом сообщается в Twitter метро.
«Службы мосметро переведены на усиленный режим из-за снегопада в Москве», — говорится в сообщении.
Накануне МЧС объявило экстренное предупреждение о резком понижении температуры в Москве с вечера 3 января.
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