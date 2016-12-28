Новогодняя ночь в Москве будет теплой

Оттепельная погода с температурой около нуля градусов ожидается в столице в новогоднюю ночь, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"С высокой степенью вероятности в Новый год — и 31 декабря, и 1 января — нас ждет пасмурная сырая погода со слабыми оттепелями с температурой около нуля градусов", — сказал специалист центра.

По данным "Фобоса", с пятницы влияние на погоду будет оказывать новая волна атлантического тепла, во власти которой столичный регион окажется в новогоднюю ночь.

"На возвращение морозной погоды нужно рассчитывать только в первых числах нового года… Фон температуры будет существенно превышать норму: в Новый год он окажется на 6-8 градусов выше нормы", — отметили в погодном центре.