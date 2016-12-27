Синоптики обратились с предупреждением к москвичам

В ближайшие дни в Москве и области ожидаются скачки атмосферного давления. Это может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Особенно нелегко придется людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Метеоновости»

«26 декабря барометры показали 746 мм рт. ст., что соответствует норме, сегодня давление упало до 735 мм рт. ст., - а это гораздо ниже нормы. Завтра атмосферное давление вновь вернется к привычным показателям, а 29 числа вырастет до 760 мм. рт. ст.», - указано в сообщении.

Отмечается, что последние дни уходящего года будет определять антициклон, а перед самым Новым годом его сменит очередной атлантический циклон, который принесет потепление и снижение давления 1 января до 735 мм рт. столба.