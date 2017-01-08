Почти 100 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

Авиадиспетчерские службы московского авиаузла сообщили, что почти 100 авиарейсов задерживаются или отменены в столичных аэропортах из-за аномальных морозов, передает Интерфакс.

Сообщается, что аэропорты московской воздушной зоны работают, не допуская уходов воздушных судов на запасные аэродромы. Однако, в связи с необходимостью обработки аэродромов и воздушных судов противообледенительными веществами возможны кратковременные задержки рейсов как на вылет, так и на прилет.

Отмечается, что наземные аэродромные службы переведены на усиленный режим работы, так как в районах аэропортов продолжает холодать, местами температура воздуха уже опустилась до минус 30 градусов и продолжает снижаться. Вместе с тем, видимость достаточная для взлета и посадки.