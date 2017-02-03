В центре Москвы нашли растерзанную собаками женщину

Юлию Иванову. В центре Москвы, на территории одного из госучреждений на улице Казакова, было обнаружено тело пожилой женщины, которую предположительно загрызли собаки, передает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК России

"При визуальном осмотре на теле женщины обнаружены множественные рваные раны, характерные при нападении животных", - сказала она.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в соответствии со статьей "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Она также отметила, что следствие займется проверкой правила содержания четырех собак, которых держат на частном охранном предприятии для охраны данной территории.