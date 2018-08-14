Несветлое будущее: коммуналка вырастет дважды

Минэкономразвития предложило дважды повысить тарифы ЖКХ в 2019 году

В следующем году «коммуналка» может подорожать дважды. Первый раз — с 1 января, второй — с 1 июля. Минэкономразвития , которое является автором этой инициативы, объясняет такой маневр повышением НДС с 1 января с 18% до 20%. Общий размер индексаций не должен быть выше предполагаемого уровня инфляции в 4%.

Минэкономразвития предлагает провести две индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году. Первая должна пройти 1 января, ее размер составит 1,7%. Вторая запланирована на 1 июля. Ведомство оценило ее в 2,4%. Об этом сообщает РБК.

В Минэкономразвития объясняют необходимость январской индексации ростом НДС с 18% до 20%. Ранее уже сообщалось, что МЭР хочет учесть повышение НДС в тарифах ЖКХ.

«4 августа был принят Федеральный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс в части увеличения с 1 января 2019 года размера НДС с 18% до 20%. В соответствии с существующей нормативной правовой базой это увеличение будет ретранслировано в платеж за ЖКУ. Вместе с тем фактическое увеличение тарифов согласно законодательству может произойти только с 1 июля 2019 года», — говорилось в разъяснении МЭР, которое поступило в «Газету.Ru».

В министерстве отметили, что в результате, помимо роста в 1,7%, в соответствии с текущим законодательством в тарифы также будут заложены затраты на выплату НДС за первое полугодие 2019 года, что дополнительно увеличит их рост для населения.

Как отмечается, МЭР предлагает в 2019 году синхронизировать по времени изменение налогов и тарифов, то есть увеличить тарифы с 1 января 2019 года.

Отмечается, что это позволит учесть рост НДС и нивелировать дополнительный рост тарифов с середины года.

Также в МЭР отметили, что вместе с тем дополнительно прорабатывают размер индексации тарифов в 2019 году для того, чтобы совокупное изменение тарифов не превышало целевое значения инфляции в 4%.

Теперь свою инициативу Минэкономразвития надо согласовать с Федеральной антимонопольной службой

«Такое предложение поступало. Обсуждение этого вопроса в настоящее время продолжается. Позиция ФАС России еще не сформирована», — сообщили ТАСС в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев заявил ранее, что россиянам не стоит опасаться резкого роста платежей по ЖКХ, передавало РИА «Новости» . Он также добавил, что Минстрой обсуждает с Минэкономразвития влияние повышения НДС до 20% на услуги по ЖКХ.

«Я думаю, что мы с вами знаем, что граждане у нас защищены от роста платы. Поэтому даже если это отразится на тарифах, то граждан зря беспокоить не нужно», — сказал Якушев.

Банк России отмечал, что увеличение НДС повлияет на стоимость услуг ЖКХ.

«В своих оценках влияния НДС на инфляцию Банк России это учитывает», — заявили в ЦБ.

Также регулятор отметил, что предложение Минэкономразвития поднять цены на ЖКХ с 1 января 2019 года изменит момент роста цен, но в целом не повлияет на рост инфляции в 2019 году.

Президент Владимир Путин в начале августа подписал закон, утверждающий повышение ставки налога на добавленную стоимость до 20% с нынешних 18%. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Соответствующее предложение правительство официально выдвинуло в июне. По оценке профильных ведомств, мера обеспечит поступление более 600 млрд рублей в бюджет ежегодно.

В экономическом обосновании к документу указывалась сумма в 620 млрд рублей в год, начиная с 2019 года.

Вырученные средства правительство обещает потратить на решение проблем инфраструктуры, образования и медицины (суммарные расходы по «майскому указу» президента оцениваются правительством в 8 трлн руб.).

Между тем, как отмечало ранее Минэкономразвития в своем прогнозе, эффект от повышения НДС в 2019 году будет ощущаться уже в 2018 году, однако по итогам этого года рост цен составит 3,1%. Но уже в 2019 году инфляция достигнет 4,3%. При этом, как пишет министерство, «счетный» вклад в инфляцию от увеличения базовой ставки НДС с 18% до 20% оценивается в 1,3 п. п.

По подсчетам департамента исследований и прогнозирования ЦБ, эффект повышения НДС на инфляцию может составить в 0,8-1,25 процентного пункта. Аналитики ждут «с большой вероятностью» в следующем году «временного ускорения инфляции немного выше» целевого уровня в 4%.