Володин намекнул на исчезновение пенсий

Пенсии в России могут исчезнуть

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин встретился с жителями Заводского района Саратова и узнал все, что они думают об увеличении пенсионного возраста в России. Видео встречи выложено на Youtube.

Он сообщил собравшимся, что сам факт сохранения государственных пенсий в нынешней ситуации под вопросом.

«У нас пенсионная система имеет дефицит, мы ее наполняем за счет бюджета. Вопрос — сохранятся ли в таком случае государственные пенсии вообще. Раньше четыре человека работали, а один — на пенсии, а сейчас 0,96 работают в Саратовской области на каждого пенсионера», — заявил Володин.

«Кто повысил пенсионный возраст для женщин? У этих людей есть голова?» — в самом начале встречи поинтересовалась у Володина местная жительница, пояснив, что женщины помогают растить внуков и готовят их к школе.

«Ведь и у вас ведь, наверное, тоже самое — вы все время на работе, а жена у вас и прачка, и воспитатель, и учитель», — сказала она.

На это Володин озадачил ее встречным вопросом: «Мы говорим о другом. Давайте задумаемся. Вас устраивает нынешняя пенсия?». «А пенсия никого никогда не устраивает», — прозвучало в ответ. Женщина пояснила, что проработала 25 лет на вредном производстве, но получает пенсию, близкую к минимальной. А если пенсионный возраст был бы выше, то шансов дожить до него у нее просто не было бы, заметила пенсионерка.

«Как это вы не доживете? А спортивная площадка для кого? Не доживут они, — бодро парировал Володин. — Понятно, что вопрос тяжелейший. Никому он не нравится. В Госдуме он будет вновь обсуждаться буквально 21 августа. Но давайте держать за главное — размеры пенсий никого не устраивают. Об этом надо говорить».

По мнению председателя Госдумы, пенсия должна быть не менее 40% от зарплаты, с которой человек уходит на пенсию.