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В ПФР рассказали о росте пенсий
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Пенсионный фонд рассказал о росте пенсий в 2019 году 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: ТАСС
Там напомнили, что пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность, индексация страховой пенсии проводится два раза в год: с первого февраля на уровень инфляции за прошлый год и с первого апреля, исходя из уровня доходов Пенсионного фонда.
Например, в 2017 году первого февраля страховая пенсия была проиндексирована на 5,4 процента, а затем — с первого апреля — прошла дополнительная индексация до 5,8 процента.
В 2018 году индексация прошла на месяц раньше обычного, то есть в январе, и составила 3,7 процента при инфляции в 2017 году в 2,5 процента.
Пенсии по государственному обеспечению, на которые имеют право госслужащие, индексируются с первого апреля в соответствии с темпом роста прожиточного минимума пенсионера. В 2018 году индексация пенсий по государственному обеспечению составила 2,9 процента.
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