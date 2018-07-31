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Назван размер индексации пенсий в 2019 году
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Назван размер индексации пенсий в 2019 году 

Рамблер 8 часов назад
Фото: ТАСС
В Пенсионном фонде России (ПФР) анонсировали индексацию пенсий на 7,05 процента в 2019 году. Об этом пишет «Российская газета».
Издание отмечает, что размер индексации значительно превысит инфляцию.
В ПФР напомнили, что неработающим пенсионерам выплаты индексируют дважды в год: с 1 февраля на уровень прошлогодней инфляции и 1 первого апреля, исходя из уровня доходов фонда.
1 февраля 2017 году страховую пенсию увеличили на 5,4 процента, а 1 апреля — индексацию подняли до 5,8 процента.
В 2018 году индексацию провели в январе, подняв выплаты на 3,7 процента при инфляции в 2,5 процента. После этого размер фиксированной выплаты составил более 4,9 тысячи рублей в месяц, стоимость пенсионного балла — 81,49 рубля, а среднегодовой размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров — 14,3 тысячи рублей.
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